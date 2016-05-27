2.4 مليون دولار ثمن وثيقة لينكولن لإلغاء العبودية

بيع نص التعديل الثالث عشر في الدستور الأميركي الذي وقعه الرئيس إبراهام لينكولن العام 1865 وألغي بموجبه العبودية في الولايات المتحدة بسعر 2.41 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار "سوذبيز" في نيويورك الأربعاء.

وقد وقع ابراهام لينكولن الوثيقة في الأول من فبراير 1865 قبل أسابيع قليلة على اغتياله في 14 أبريل وقبل أكثر من شهرين على انتهاء حرب الانفصال.

وهي واحدة من النسخ الـ14 الموقعة من الرئيس الأميركي. وقد عرضتها للبيع مؤسسة التاريخ الأميركي غيلدر ليرمان، ومقرها في نيويورك، والتي تملك نسختين.

وتريد هذه الهيئة التي ستحتفظ بالنسخة الثانية، استخدام المال لشراء قطع أخرى، على ما أوضحت "سوذبيز".

وجاء في نص التعديل الثالث عشر: "تحرم العبودية والخدمة الإكراهية، فيما عدا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول، في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطاتها".

وكانت "سوذبيز" تقدر سعر هذه الوثيقة بمليونين إلى ثلاثة ملايين دولار.

وبيعت وثيقة أخرى موقعة من لينكولن الأربعاء أيضاً بسعر 2.17 مليون دولار، وهي إعلان إعتاق العبيد الذي طالب بإعتاق كل شخص يخضع للعبودية. ولم تكن لهذه الوثيقة أي قيمة دستورية، لكنها شكلت أول خطوة نحو إلغاء العبودية الذي تجسد بالتعديل الثالث العشر.

وتحمل الوثيقة تاريخ 22 سبتمبر 1862 إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من يناير 1863. ولم يبق منها إلا 27 نسخة.

وبيعت في العام 2009 مخطوطة خطاب للينكولن ألقاه بعد إعادة انتخابه في نوفمبر 1864 بسعر 3.44 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" وهو سعر قياسي.

ومطلع نوفمبر 2015، بيع نص كتبه ووقعه لينكوبن لطفل في العاشرة، بسعر 2.2 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار "هيريتدج اوكشنز".