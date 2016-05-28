اكتشاف غير مسبوق.. عناصر للحياة الأرضية على مذنب

رصد مكونان أساسيان للحياة على الأرض هما الغليسين والفوسفور على المذنب "67بي/تشوريموف-غيرسيمينكو" وهو اكتشاف غير مسبوق على ما كشف باحثون أوروبيون.

وسبق للعلماء أن رصدوا 140 جزئية عضوية مختلفة في الفضاء إلا أنها المرة الأولى التي يرصد فيها الغليسين وهو حمض أميني والفسفور وهو عنصر أساسي في الحمض الريبي النووي وغشاء الخلايا.

وأجريت هذه الأبحاث بواسطة المطياف روزينا الموجود على المسبار الأوروبي "روزيتا" الذي يدور حول هذا المذنب. وقد نشرت في مجلة "ساينس أدفانسيز" العلمية الأميركية.

وقد رصدت آثار غليسين التي غالبا ما تتواجد في البروتينات، في عينات من غبار المذنب "وايلد 2" نقلتها إلى الأرض مهمة "ستارداست" التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) العام 2004. إلا أن العلماء لم يتمكنوا من استبعاد احتمال أن تكون هذه العينات تلوثت على الأرض خلال التحاليل.

لكنها للمرة الأولى التي يتأكد فيها وجود هذا الحمض الأميني في الغازات والبخار المتصاعد من نواة الذنب.

وقالت كاترين الفيغ من جامعة برن في سويسرا المسؤولة عن مشروع روزينا والمعدة الرئيسية لهذه الأبحاث "هي أول عملية رصد مؤكدة للغليسين في الغلاف الجوي الرقيق للمذنب".

ولم يحدد بعد مصدر الفوسفور الذي رصد في الغلاف الجوي الدقيق للمذنب على ما أوضح.