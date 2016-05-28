الآلاف يطالبون بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا في أسطنبول

ذكرت وسائل الإعلام التركية أن آلاف المسلمين طلبوا السبت أن يتمكنوا من الصلاة في آيا صوفيا، التي كانت بالأصل كاتدرائية ثم حولت لاحقا إلى مسجد، ثم متحف.

وبعد الصلاة أمام المعلم الأثري المتنازع عليه في اسطنبول، أطلق المصلون شعارات طالبت بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

وذكرت وكالة أنباء "دوغان" أن الاف الأشخاص الذين تجمعوا أمام المتحف هتفوا: "اكسروا السلاسل افتحوا آيا صوفيا".

ونقلت الوكالة عن رئيس "جمعية شباب الاناضول"، صالح ترهان، الذي نظم الحدث عشية الذكرى السنوية لفتح السلطنة العثمانية للقسطنطينية، قوله: "باسم مئات الالاف من إخواننا نطلب أن نتمكن من الصلاة داخل مسجد آيا صوفيا".

وكاتدرائية آيا صوفيا شُيّدت عند مدخل مضيق البوسفور وتوّشج فيها الأباطرة البيزنطيون، وحوِّلت إلى مسجد في القرن الخامس عشر بعد سقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيين في 1453.

تعتبر آيا صوفيا صرحا فنيا ومعماريا فريدا من نوعه شيد في القرن السادس وحولت الى متحف في الثلاثينات في ظل نظام مصطفى كمال اتاتورك العلماني، وهي موضع جدل بين المسلمين والمسيحيين.