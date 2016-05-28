طبيب يبتكر طريقة "لإنقاذ الأرواح"

مارس الطبيب هنري هايملك، البالغ من العمر اليوم 96 عاما، والذي منح اسمه لطريقة إسعاف شهيرة، التقنية التي ابتكرها على ضحية كانت تختنق بقطعة طعام، فأنقذ حياتها، بحسب ما كشفت "نيويورك تايمز".

وأخبرت باتي ريس التي أنقذها الطبيب خلال مأدبة عشاء في دار العجزة التي ينزل فيها الطبيب "طلبت هامبرغر وكل ما أتذكره هو أنني كنت أختنق ولم يعد في وسعي أن أتنفس".

وتقضي "طريقة هايملك" التي ابتكرت سنة 1974 بأن يشد شخص يقف خلف الضحية المصابة برشف رئوي، على معدة هذه الأخيرة لإخراج القطعة المسببة للمشكلة.

وصرح الطبيب الأميركي لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلا "رأيت ملامح الشد على وجهها الذي أصبح داكن اللون ولم يعد في وسعها التكلم، فأدركت أنها تختنق".

وأقر "أدركت أن اللجوء إلى هذه التقنية لإنقاذ الأرواح هو بالفعل أمر رائع".