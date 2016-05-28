نيويورك.. طائرة من الحرب العالمية تسقط بنهر هدسون

سقطت طائرة تعود لفترة الحرب العالمية الثانية في نهر هدسون بمدينة نيويورك الأميركية قبالة مانهاتن يوم الجمعة وقالت السلطات إنه تم انتشال جثة من داخلة الطائرة.



وقال جيف فلين من شرطة ولاية نيوجيرزي إن الطائرة سقطت قبالة شارع بمانهاتن يبعد بضعة كيلومترات عن جسر جورج واشنطن في نحو الساعة 7.30 مساء.



وأضاف فلين في بادئ الأمر أنه "تم إنقاذ الشخص الوحيد الذي كان بالطائرة وهو الطيار من النهر ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة مصابا بجروح بسيطة".



وفيما بعد، أعلنت الشرطة على حسابها على تويتر أن هناك أنباء متضاربة من موقع الحادث وأنه لم يعد بإمكانها تأكيد أن الشخص الذي كان يسبح بالماء هو قائد الطائرة لكنها قالت لاحقاً إنها انتشلت جثة من داخل الطائرة.



وقالت الإدارة الاتحادية للطيران إن الطائرة قديمة من طراز بي -47 ثندر بولت وكانت إحدى ثلاث طائرات أقلعت من مطار ريببلك في فارمينجدالي بنيويورك.



وأوضح فلين أن الطائرة كانت موجودة بالمنطقة في إطار احتفال يستمر أسبوعاً لأفراد الخدمة البحرية بالجيش الأميركي، وعادت الطائرتان الأخريان سالمتين إلى المطار.



وبدأ تحقيق لمعرفة سبب الحادث.