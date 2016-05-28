"إل تشابو".. بارون المخدرات لن يعدم في أميركا

استأنف محاميا خواكين "إل تشابو" غوسمان القرار الصادر عن الحكومة المكسيكية القاضي بتسليم تاجر المخدرات إلى الولايات المتحدة، على ما كشف كل من المحاميين والسلطات.

وقد قدم طلب الاستئناف الخميس من قبل خوان بابلو بادييو وخوسيه لويس غونزاليس وهما محاميا زعيم كارتل سينالوا (شمال غرب)، بحسب المستندات التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويلاحق إل تشابو في تكساس وكاليفورنيا خصوصا بتهمتي الاتجار بالمخدرات والقتل.

وقال المحامي خوسيه لويس غونزاليس خلال مؤتمر صحافي "قدمنا استأنفنا القرار المخالف للدستور الصادر عن وزارة الخارجية. وهؤلاء الذين يرغبون في ترحيل إل تشابو إلى الولايات المتحدة لم يوفقوا في مسعاهم".

وأمام الحكومة المكسيكية التي أعطت الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لتسليم خواكين غوسمان إلى الولايات المتحدة 48 ساعة للرد على هذا الطلب، على ما كشف مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وأكدت السلطات المكسيكية أنها حصلت من المسؤولين الأميركيين على ضمانات تؤكد أن "عقوبة الإعدام لن تطبق في حق" إل تشابو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تسليم تجار مخدرات كبار إلى الولايات المتحدة في عهد الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو، فقد سلم كل من إدغار فالديس فيياريال الملقب بـ "باربي" وألفردو بيلتران ليفا إلى الولايات المتحدة في 2014 و2015.

وكان الرئيس المكسيكي رفض بداية تسليم إل تشابو إلى الولايات المتحدة بعد توقيفه في شباط/فبراير 2014، مع حرصه على محاكمته في المكسيك. لكن تاجر المخدرات هرب مرة جديدة من سجن خاضع لحماية مشددة في تموز/يوليو 2015، موجها ضربة قاسية للسلطات المكسيكية، ما غير المعادلة.

وبعد توقيف خواكين غوسمان في كانون الثاني/يناير إثر فراره لمدة ستة أشهر، طلب الرئيس بينيا نييتو من المدعي العام تسريع إجراءات تسليمه إلى الولايات المتحدة.