بالفيديو.. معركة على الهواء بين إعلاميين مصريين

وقع تشابك بالأيدي بين الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، والمعلق الرياضي أحمد الطيب، على الهواء مباشرة في برنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "دريم" مساء السبت.

وبدأت الواقعة عندما كذّب "الطيب" اتهامات "شوبير" بأنه يعمل وفق أجندة إخوانية، وأن أسرة شوبير طلبت منه العمل في الخليج، مما جعل شوبير ينفعل عليه، قائلاً: "أسكت خالص يا (...)، وهضربك"، ثم قذفه بالمياه، وقام بالتوجه نحو الطيب وتوجيه بعض اللكمات له، مما اضطر مقدم البرنامج للخروج لفاصل.

وعقب الحلقة توجه كل منهما لقسم الشرطة لتحرير محضر سبّ وقذف وتعدّ.

وقال الإبراشي في تعليق له على ما جرى بعد ذلك، إنه لا ينكر المسؤولية عما حدث بعد انتقال هذا التعصب إلى "الاستديو"، وإنه أنهى الحوار بعد أن تأكد أن التعصب يمكن أن يؤدي إلى اشتباكات بين الطرفين.

يذكر أن الأزمة بدأت بين شوبير والطيب عقب نشر الأخير تدوينة له على صفحته بموقع "فيسبوك" اعتبرها شوبير تؤجج "الفتنة" بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين.