غوريلا قتلوه رمياً بالرصاص لمنعه من افتراس طفل بأميركا

حراس حديقة حيوانات أميركية قتلوا بالرصاص غوريلا من نوع نادر مهدد بالانقراض، بعد أن احتجز طفلا زحف أمس السبت إلى بيته وسقط فيه بالحديقة، ثم راح يجره على مرأى من العشرات.

وكان الطفل، وعمره 4 سنوات "ظل يزحف حتى وصل إلى حاجز، سقط عنده من ارتفاع 3.7 أمتار إلى نفق يحيط ببيت الغوريلا الذي أسرع إليه والتقطه وجره نحو بيته" وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية عن مسؤول بحديقة Cincinnati بولاية أوهايو، مضيفا في ما قرأته "العربية.نت" مما أوردته الوكالات، أن الطفل بقي داخل بيت الغوريلا 10 دقائق، انتهت بإقبال عناصر من فرقة تدخل سريع للحالات الطارئة في الحديقة، ممن يعرفون خطورة هذا النوع من الغوريلا وتهديده لحياة الطفل، فأردوه قتيلا بالرصاص.

وقال ثين ماينارد، مدير الحديقة، إن القرار بقتل الغوريلا Harambe كان لإنقاذ الطفل الذي لم يصب بأي أذى، لا من "هارامبي" ولا من سقوطه إلى بيته في موقع مائي، طبقا لما نراه فيه بالفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" ونرى فيه "هارامبي" يجره من الزاوية التي وقع منها، مما أثار ذعرا في من احتشدوا من الزوار. مع ذلك تم نقل الطفل الى مستشفى للأطفال، ومن المقرر خروجه منه اليوم الأحد.

الغوريلا "هارامبي" القتيل بوزن 182 كيلوغراما، ولد قبل 17 سنة في حديقة حيوان "غلاديس بورتر" في مدية براونزفيل بولاية تكساس، وتم نُقله في 2014 إلى حديقة حيوان سينسناتي، وهو من نوع "وسترن إيوالاند" المصنف من الأنواع المعرضة للانقراض، وكان الهدف من نقله الى الحديقة بهدف جمعه مع إناث فيها بغرض التزاوج والإنجاب، الا أن حظه السيئ قطع عليه الطريق فمات قتيلا من دون أي ولد.