نجا من الغرق بالمتوسط وغرق أثناء استحمامه في بحيرة

قضى شاب مهاجر من ساحل العاج في بحيرة هادئة في شمال إيطاليا وذلك بعد ان كان نجا من حادث غرق في البحر الابيض المتوسط، وفق ما أفادت وسائل اعلام ايطالية السبت متحدثة عن نهاية عبثية.

وكان الشاب ليسين سانوني يعيش في فندق تم تحويله إلى مركز استقبال مهاجرين قرب تورينو بعد ان نجا من غرق مركب كان استقله للوصول الى أوروبا.

ونقلت صحيفة لا ستامبا عن شهود أن الشاب البالغ من العمر 24 عاما ارتمى السبت في المياه الباردة لبحيرة سيريو في شيافيرانو مباشرة بعد تناوله الطعام. وعثر على جثته بعد ساعتين غطاسون تابعون لفرق الاطفاء.

وقالت سيلفانا بيروني مديرة مركز الاستقبال الذي كان يقيم فيه الغريق "هذا الرجل نجا من البحر ليموت بهذه الطريقة. لا أجد كلمات للتعبير".

وكانت تمت نجدة نحو عشرة آلاف مهاجر هذا الأسبوع قرب السواحل الليبية وسط تدفق كبير للمهاجرين الذين يحاولون انطلاقا من شمال افريقيا عبور المتوسط إلى أوروبا مستغلين تحسن الاحوال الجوية.

ومنذ بداية العام غرق اكثر من 1400 مهاجر ولاجىء في البحر بحسب السلطات الايطالية ومنظمة الهجرة.