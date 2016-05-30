أردوغان: المسلمون الأتقياء ينجبون مزيداً من الأطفال

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن الأسر المسلمة يجب ألا تنخرط في أي برنامج لتحديد النسل أو تنظيم الأسرة، داعيا المسلمين الأتقياء إلى إنجاب المزيد من الأطفال.

وقال في كلمة ألقاها في اسطنبول وبثها التلفزيون على الهواء: "سنضاعف عدد أحفادنا. يتحدثون عن تنظيم الأسرة وتحديد النسل. يتعين على الأسر المسلمة عدم انتهاج أي من هذه الأساليب".

ويرغب أردوغان في أن تصبح تركيا بين أقوى عشرة اقتصادات في العالم بحلول 2023. وتركيا دولة ذات غالبية مسلمة ويقطنها 75 مليون نسمة.

ودعا أردوغان لسنوات الأسر التركية لإنجاب 3 أطفال على الأقل.

وكانت جماعات مدافعة عن حقوق المرأة ومعارضون سياسيون قد انتقدوا أردوغان لتحديده للنساء عدد الأطفال الذين عليهن إنجابهم، ولتجاهله الأفكار الغربية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وكان من قبل قد ساوى بين تحديد النسل والخيانة.