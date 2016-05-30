لعنة إيفرست تطارد المتسلقين

عُثر على جثة متسلق هندي على المنحدرات العليا لجبل إيفرست مما يرفع عدد قتلى متسلقي أعلى قمة جبلية في العالم منذ إعادة افتتاحها أمام حملات التسلق هذا الربيع إلى 4.



وقال مسؤولو تسلق إن الشيربا وهم سكان منطقة الهيمالايا يبحثون عن متسلقين هنديين مفقودين منذ وقت قد متأخر يوم السبت عثروا على جثة باريش ناث (58 عاما).



وأوضح وانجتشو شيربا من شركة رحلات فريق نيبال التي نظمت الحملة أنه يجري إنزال الجثمان، والبحث عن المتسلق الهندي الآخر.



ووصل 400 متسلق إلى قمة جبل إيفرست هذا الشهر، وهذه هي المرة الأولى التي يصلون إليها بعد الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجة وأحدث انهيارا أدى إلى قتل ما لا يقل عن 18 شخصا عند معسكر سفح الجبل منذ عام.



وشهر مايو هو أنسب الشهور لتسلق جبل إيفرست قبل أن تهطل الأمطار على القمة وتتكاثر السحب ويسود الجو البارد المنطقة في يونيو.