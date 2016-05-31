جائزة حمدان للتصوير تعلن استراتيجيتها الجديدة

أعلن الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، خلال مؤتمرٍ صحافي عقد في مقر الجائزة صباح الاثنين عن ملامح الرؤية الاستراتيجية للجائزة خلال دورتها السادسة "التحدي" والتي تمتد حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.

وقال بن ثالث خلال المؤتمر: بعد خمسة أعوام من العمل الفني الثقافي المكثف، أهدينا خلالها فرص المنافسة والفوز لعشرات الآلاف من المصورين في مختلف أنحاء العالم، وزرعنا ألوان المحبّة المحفّزة لخوض غمار تجربة التصوير في 193 دولة حول العالم.

وأضاف بن ثالث: لقد قرّرت الأمانة العامة للجائزة وفق توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الجائزة، أن تنحى منحىً مختلفاً هذه الدورة باتجاه إنتاج المعرفة وتعزيز المهارات النظرية والعملية للجمهور الذي صارحنا بكل شفافية بتقديره الكبير للدورات والمحاضرات وورش العمل التي قدّمناها على مدار الدورات الماضية.

وقال "هذا العام يسعدنا أن نقدّم برنامجاً تدريبياً مكثّفاً يحتوي على أكثر من 15 محاضرة وورشة عمل بالإضافة للمشاريع التدريبية التي نطرحها للمرة الأولى، وهي مشاريع متخصّصة بصناعة ملف المصور تستغرق أسبوعاً من العمل اليومي. وسيكون ضمن المدرّبين نخبة من الأسماء العالمية ذائعة الصيت مثل مايكل ياماشتا وكاتالين مارين وعبدالعزيز الدويسان وغيرهم. ومن أبرز ورش الموسم العملية التصوير المقرب والتي يقدمها المصور الإماراتي يوسف الحبشي في 15-16 يوليو القادم، ومن أهم مشاريع ملف المصور مشروع بعنوان "التناغم الاجتماعي في دولة الإمارات" تقدّمه المصورة والمحكّمة الإسبانية مونيكا أليندي في 21-15 أغسطس القادم، أما في 15 أكتوبر القادم فسيكون موعدكم مع خبيري التصوير مارتن جراهام دن وأحمد البوسعيدي لتقديم محاضرة تعريفية عن معايير التحكيم في المسابقات الدولية بعنوان التحكيم على الهواء، بالإضافة لمحاضرة قادمة مع بداية عام 2017 بعنوان "المستقبل كما نراه".

وتابع بن ثالث: ضمن مسيرة العطاء والدعم السخي المستمر من ولي عهد دبي راعي الجائزة، يسعدنا أن نعلن لكم عن زيادة قيمة الجوائز النقدية للدورة السادسة لتصل إلى 423,000 دولار أميركي موزّعة على المحاور المختلفة والجوائز الخاصة. وتأكيداً لفكرة التحدي التي تلقي بظلالها على أغلب تفاصيل الدورة السادسة، سيُغلق باب المشاركات في هذه الدورة 31 أكتوبر، لحثّ المصورين على مضاعفة الجهد ووضع الأفكار في مواضع التنفيذ فوراً، وأيضاً لإتاحة المجال لعمليات التحكيم الخاصة والاستثنائية هذه الدورة تماشياً مع استثنائية بعض المحاور المطروحة.

وأضاف "من جديدنا لهذا العام تقديم مسابقة التصوير الحرة عبر التطبيق الشهير انستغرام بتواتر شهري، تعزيزاً للعلاقة الهامة بين التصوير ووسائل التواصل الاجتماعي، وترويجاً لمبدأ التجربة الأولى لخوص مسابقات التصوير للمصورين الباحثين عن المنافسات المبسّطة. وقد أعلنا بالفعل عن الفائزين بالمسابقة الأولى لشهر مايو والتي كان موضوعها "الطيور"، وستتابعون في الأيام القادمة موضوع المسابقة الخاصة بشهر يونيو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة".