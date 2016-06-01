بيكاسو رسم لوحتين في يوم واحد.. في مزاد بلندن

يعرض مزاد في لندن لوحتين من أعمال بابلو بيكاسو رسمهما في يوم واحد بجانب أعمال لكل من أميديو موديلياني وكلود مونيه وفاسيلي كاندينسكي وبول كلي.

وتقدر قيمة كل من لوحتي بيكاسو "ناتيور مورت" و"ناتيور مورت أو فوليه فير" اللتين رسمهما في 29 ديسمبر/كانون الأول 1946 بنحو 2-3 ملايين جنيه استرليني (2.89-4.33 مليون دولار)، وستعرضان في المزاد بدار كريستيز يوم 22 يونيو.

وقال جيه فينسه، رئيس وحدة الفن الانطباعي والحديث في كريستيز في لندن لرويترز "إنها تقدم رؤية عميقة مدهشة عن طريقة عمل بيكاسو. نادراً ما نرى لوحتين ترسمان في يوم واحد".

وتتصدر المزاد لوحة موديلياني "مدام هانكا زبوروفسكا" بقيمة تقدر بنحو 5-7 ملايين استرليني ولوحة مونيه "لا أوسيان ري دي لا سوسي أرجنتيل" وقيمتهما 4.5-6.5 مليون استرليني.