تدشين أطول نفق في العالم في سويسرا بحضور قادة أوروبيين

توجهت الانظار العالمية كلها نحو جبال الالب السويسرية حيث تم افتتاح أطول وأعمق نفق للسكك الحديدة في العالم.

ويعد نفق قاعدة غوتهارد الذي يبلغ طوله 57 كيلومترا ويمر لمسافة 2.3 كيلومتر تحت الجبال وبين الصخور التي تبلغ درجة الحرارة داخلها 46 درجة مئوية.

واستغرق بناء النفق 17عاما وبلغت تكلفته 3.12 مليار دولار وذلك لدعم نقل صديق للبيئة للبضائع بالسكك الحديدية عبر جبال الألب والاتصال الأفضل بالمراكز الصناعية في أوروبا الشمالية والجنوبية.

وقال يوهان شنايدرالرئيس السويسري: هي خطوة هامة بالنسبة لسويسرا. و أيضا لجيراننا وبقية القارة ويمكن الآن التحرك على نحو أسرع، تجاه شتوتجارت، زيوريخ، لوغانو أو ميلانو ,لدينا قاعدة نفق غوتهارد للاتصال الأفضل بالمراكز الصناعية في أوروبا الشمالية والجنوبية نفق غوتهارد الذي نحتفل به اليوم هو أطول مبنى في العالم من نوعه.

وانتزع نفق غوتهارد لقب نفق السكك الحديدية الأطول في العالم من نفق سيكان الياباني الذي يبلغ طوله 53.8 كيلومترا ويربط بين جزيرتي هونشو وهوكايدو.

وسيساهم النفق في خفض ساعات السفر وتكاليف النقل وجذب شركات الشحن، فضلا عن التخلص من ازدحام الطرقات وخفض عدد ضحايا الحوادث والحصول على هواء نقي من دون تلوث.

وسيختصر تشغيل نفق غوتهارد المدة الزمنية اللازمة لعبور جبال الألب بالرغم من انه وبحسب مراقبين لن يكون أحد عوامل جذب السياح الذين يفضلون القطارات البطيئة للتمتع بالطبيعة اكثر.