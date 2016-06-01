زوجان يقطعان مسافة 200 كيلومتر لمعالجة سمكتهما "نيمو"

قطع زوجان يقيمان في مدينة صغيرة شمال لندن مسافة 200 كيلومتر، حباً لسمكتهما الحمراء الصغيرة "نيمو"، لتخضع لعملية استئصال ورم في مستشفى بيطري في بريستول (ساحل إنجلترا الغربي).

وأوضحت صونيا مايلز الطبيبة البيطرية التي اهتمت بالسمكة "نيمو" البالغة 5 سنوات أن العملية استغرقت 45 دقيقة خدرت خلالها السمكة وأخرجت من المياه للتمكن من استئصال الورم الذي كان بحجمها تقريباً.

وقالت مايلز: "خفنا كثيراً في مرحلة من المراحل لأن قلبها توقف عن الخفقان إلا أن طبيبة تخدير تمكنت من إنعاشها".

وما إن أعيدت إلى المياه استعادت السمكة نشاطها وراحت تسبح بشكل طبيعي.

وقالت الطبيبة إن عمليات كهذه ليست بكثيرة، إذ يتردد أصحاب حيوانات مماثلة التي لا تكلف كثيراً، في دفع مئات الجنيهات الإسترلينية لإجراء العملية. وقد كلفت عملية "نيمو" 200 جنيه إسترليني أي 260 يورو.

وتعود آخر عملية كهذه أجرتها مجموعة "هايكروفت" البيطرية في بريستول، إلى العام 2015.

واحتلت القضية الصحف الوطنية في بريطانيا. وعلقت مارتينا واتسون على صفحة "بي بي سي": "كنت لأفعل الشيء ذاته. وأنا سعيدة جداً بوجود أطباء بيطريين قادرين على إجراء عمليات على حيوانات صغيرة كهذه السمكة".