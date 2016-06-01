لا فيزا ولا نقود.. الدفع بالهواتف قريبا في الإمارات

بعد الحديث مطولا ولسنوات عن الدفع عبر الهاتف الذكي، أصبح الأمر حقيقة في الإمارات بعد أن دخلت حقبة جديدة في كيفية إنجاز معاملات الدفع عبر الهاتف الذكي الذي بات بإمكانه أن يشتري وجبة غداء وتذكرة سينما وبطاقة سفر والكثير غير ذلك وفقا لشركة محلية.

وأشارت شركة تريبل إلى أن نسبة المعاملات النقدية في الإمارات تبلغ حالياً 75% من إجمالي المعاملات أكدت على أنها طريقة مكلفة جدا.

وتتراوح "تكلفة النقود" بحسب خبراء الاقتصاد بين 1.25 و2.0% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في حين أن المجتمعات التي تخلو من التعاملات النقدية تقل حجم نفقاتها اللازمة لطباعة الأوراق المالية وتداولها، ما يقلص انتشار الأسواق السوداء، وقلة حدوث الأنشطة الإجرامية.

وفي سياق التحضيرات لانعقاد مؤتمر ومعرض "الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني 2016" في مركز دبي التجاري العالمي في الأيام القليلة القادمة أكدت الشركة أن منصات الدفع عبر الأجهزة الجوالة آمنة وسهلة، كما تتضمن استخدام تقنية اتصالات المدى القريب ورموز الاستجابة السريعة بين العملاء.

يذكر أن تقنية الدفع عبر الهواتف الذكية ستجعل منها محافظ رقمية تخزن عليها أرقام الحسابات المصرفية، والتي يمكن تعبئتها من خلال الإيداع النقدي عبر المنافذ التجارية المتاحة، أو البطاقات الائتمانية أو أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال عمليات تحويل الراتب عبر نظام حماية الأجور الذي أقره كل من المصرف المركزي ووزارة العمل في الإمارات.