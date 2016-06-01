مراهق يسافر بقسم الأمتعة من الصين لدبي بحثاً عن المال

اختبأ مراهق صيني في قسم الأمتعة في طائرة تقوم برحلة بين شنغهاي ودبي، بحثا عن حياة أفضل في الإمارة، لينتهي به الأمر لدى الشرطة، على ما ذكرت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة "سفن دايز" عن مصادر في شرطة دبي وشركة "طيران الإمارات" أن الفتى البالغ من العمر 16 عاما، اختبأ في قسم الأمتعة في طائرة تابعة للشركة حطت في دبي في 27 أيار/مايو.

وأفاد ضابط مسؤول في الشرطة الصحيفة، أن الفتى "أبلغنا أن قسم الأمتعة في الطائرة كان مريحا" وأنه "خطط للمجيء إلى دبي بعد الأخبار التي سمعها عن نمط الحياة فيها، وأنه كان يريد جمع المال".

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام صينية، أن الفتى أبلغ مترجما يعمل مع السلطات في دبي أنه غامر بالمجيء بهذه الطريقة بعدما قرأ عبر الإنترنت أن الجميع "بمن فيهم المتسولون" يحصلون على "مدخول جيد".