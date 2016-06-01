من يتحمل مسؤولية الهدف: الحارس أم اللاعب؟

حينما تلعب مع حارس مثل مانويل نوير الذي اختير في 2010 ليكون الحارس الأساسي لمرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم في كأس العالم، فإنك لن تتردد في تمرير الكرة، ولن تتوقع أن تسدد هدفاً في نفسك.

لكن ذلك لم يكن في مباراة بين مالطا والنمسا، حينما مرر ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الكرة إلى حارس مرمى منتخبه لكن التمريرة لم تتوفق وسدد منتخب النمسا بذلك هدفاً في نفسه، مقدماً الهدف الوحيد هدية لنظيرة المالطي في المبارة الودية بين الفريقين.

وبإحراز ديفيد ألابا قائد النمسا هدفاً محرجاً في مرماه، قلل من روعة الانتصار 2-1 على مالطا. ومرر ألابا الكرة للوراء إلى رمازان اوزكان من عند حافة منطقة الجزاء بدون أن ينظر إليه لتمر من الحارس وتدخل المرمى.