فيديو.. ما حدث لمراهقة تقود سيارتها وتتحدث بالهاتف

مع ارتفاع معدلات الإدمان الإلكتروني واستخدام الهواتف الذكية حتى أثناء قيادة السيارات، نُشر على موقع يوتيوب فيديو صادم يظهر ما حدث لمراهقة تستخدم هاتفها وتقود سيارتها في الوقت نفسه.

لكن تحدث السائق إلى الركاب معه في السيارة لا يزال المسبب الأكبر للحوادث وفق الجمعية الأميركية للسيارات والمرور التي نقلت عنها صحيفة "ديلي ميل".

وكانت بعض الدراسات المرورية أشارت إلى أن ردة فعل السائقين المشغولين بالاتصال عبر الهاتف المتحرك أثناء القيادة تساوي الوقوع تحت تأثير الكحول بنسبة 80%.

يذكر أن دراسة أجرتها جامعة واشنطن، ونشرتها مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة، بينت أن حوادث السير كانت السبب الرئيسي للوفيات في ثلاثة بلدان هي الإمارات وقطر وسلطنة عمان.