فيلم رعب من مقاطع سناب شات للبيع

طرح فيلم رعب غير تقليدي صنع من مئات مقاطع الفيديو المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات للبيع بعد أن اجتذبت الملايين على الموقع الشهير.

ويحمل الفيلم اسم (سيكهاوس) وهو مصور للعرض على هواتف محمولة ويتتبع قصة أندريا روسيت وهي شخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقائها في رحلتهم للغابات لاستكشاف كابينة مهجورة.

وصور الفيلم بأجهزة هواتف آيفون على مدى خمسة أيام ونشر على حساب روسيت على سناب شات.

وسناب شات هو تطبيق للهواتف المحمولة تختفي فيه التدوينات خلال 24 ساعة وله أكثر من مئة مليون مستخدم نشط معظمهم أقل من 25 عاما.

وجمعت اللقطات التي تمزج بين الواقع والخيال في فيلم مدته 68 دقيقة أصبح متاحا الآن على موقع فيميو.

وقالت روسيت التي يتابع 2.5 مليون شخص قناتها الخاصة على موقع يوتيوب "لا أعتقد أن الناس سيفقدون الاهتمام بفكرة الجلوس ومشاهدة فيلم لكنني أعتقد أن تجربة هذه الأشياء المختلفة الجديدة أمر مثير".