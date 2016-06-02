بالفيديو.. هذا ما حصل مع أرنولد شوارزينغر وفيل غاضب!

هاجم فيل سيارة كان فيها الممثل الأميركي ارنولد شوارزينغر خلال رحلة سافاري في جنوب إفريقيا. ونشر شوارزينغر شريط فيديو يظهر الهجوم عبر "توينر" مع التعليق التالي "لقد اضطر بعضنا إلى تغيير سراويلهم" من فرط الخوف مضيفا "كان الأمر أشبه بفيلم".

وكان حاكم كاليفورنيا السابق في جنوب إفريقيا في إطار مؤتمر سنوي حول اللياقة البدنية ومعرض يحمل اسمه.

ويظهر الفيلم القصير فيلا ضخما يهجم بأنيابه على الواجهة الأمامية لسيارة رباعية الدفع مكشوفة فيما يسمع شوارزينغر يقول "سيهاجمنا".

ويهاجم الفيل بالفعل السيارة التي تقلع مسرعة فيما الفيل يهرول وراءها.

ولم يكشف شوارزينغر اسم المتنزه الذي كان فيه ومن هم الأشخاص "الذين اضطروا إلى تغيير سراويلهم".

وكتب الممثل وبطل كمال الأجسام السابق "أنا مذهول أمام هذه الحيوانات الجميلة وأتمنى أن يتوقف الناس عن قتلها من أجل العاج".

ويقتل سنويا أكثر من 30 ألف فيل إفريقي على يد صيادين غير شرعيين لمد تجارة غير قانونية تهيمن عليها عصابات إجرامية لتلبية الطلب الكبير في آسيا.