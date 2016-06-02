10 إماراتيين زاروا 100 دولة حول العالم

اختارت اللجنة العليا لمهرجان الرحالة العالمي 10 من كبار الشخصيات في دولة الإمارات، ممن قاموا بزيارة مئة دولة أو أكثر حول العالم، ويأتي على رأس هذه القائمة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي.

ومن الشخصيات البارزة في هذا المجال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وسلطان بن سليم رئيس سلطة موانئ دبي، عن رحلاته حول العالم لمتابعة كل جديد في مجال إدارة الموانئ والنقل البحري

كما وقع الاختيار على كابتن طيار أحمد الشامسي وكابتن طيار خلفان المزروعي. إضافة إلى أربعة رحالة من أبرز أعضاء فريق رحالة الإمارات وعلى رأسهم عوض محمد بن الشيخ مجرن مؤسس فريق رحالة الإمارات حول العالم بالسيارات، وأحمد العور، ومحمد بن نصيب العامري، وضاحي محمد بن ضاحي.

وتأتي هذه المبادرة التي قامت بها اللجنة العليا لمهرجان الرحالة العالمي .تماشيا مع سياسة محمد بن راشد آل مكتوم والتي تهدف إلى تحفيز الأفكار المميزة وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات وكذلك تقديرا وتثمينا لجهود هؤلاء المميزين على إنجازاتهم العالمية.