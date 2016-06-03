باكستاني لديه 35 ولداً.. ويطمح لـ100

حقق الباكستاني ساردار جان محمد خيلجي رقماً قياسياً في إنجاب الأطفال، إذ لديه حالياً 35 طفلاً، ابنتان منهما ولدتا مؤخراً ولا يتعدى فارق العمر بينهما الأسبوع.

والملفت أن الرجل الأربعيني المتزوج من 3 نساء، يطمح للوصول إلى الرقم 100، وهو لذلك يسعى للاقتران بامرأة رابعة.

ويعتقد ساردار صاحب الـ 43 عاماً أنه بذلك يطبق دينه، وأنه كلما زاد عدد أبنائه فهو يضمن مكانا له في الجنة، مشدداً على أن زوجاته الثلاث يوافقنه رأيه القائل بـ"كثافة" الإنجاب.

كما يشدد على أنه نادراً ما يخطئ في أسماء أولاده.

وبعد يعمل هذا الرجل "الطموح" في مدينة كويتا ويبلغ راتبه الشخصي 10 آلاف روبيا أي ما يعادل 955 دولار، إلا أن يؤكد أنه يستطيع أن يوفر كل حاجات عائلته.