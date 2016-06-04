أشهر 10 صور لمحمد علي كلاي بينها تقبيله للحجر الأسود

عقب إعلان نبأ وفاة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي تهاطلت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ناعية لفقدانه، ومن بين الصور التي تداولها محبوه صورته وهو يقبل الحجر الأسود بالكعبة حينما أدى فريضة الحج سنة 1972.

وتوفي الملاكم العالمي، محمد علي كلاي، مساء أمس الجمعة، بعجز عن التنفس ومضاعفات مرض الباركنسون عليه في مستشفى بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا، على حد ما ورد في بيان أعلن فيه الناطق باسم عائلته بوب غونل، أن عائلة بطل العالم 3 مرات بالوزن الثقيل في الملاكمة، ستنظم جنازته في مسقط رأسه بمدينة لويسفيل بولاية كنتاكي، حيث أبصر النور قبل 74 سنة.