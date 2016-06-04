اشترت ثلاجة فعثرت بداخلها على جثة

ظنت أميركية أنها عقدت صفقة مربحة عندما اشترت ثلاجة مستعملة في مقابل 30 دولاراً، لكنها عثرت فيها على جثة جارتها.

وقامت المرأة باستدعاء الشرطة إلى بلدة غولدسبورو الصغيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة مع إبلاغها بأنها عثرت على "ما يشبه البقايا البشرية في ثلاجة على نسق خزنة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن قوى الأمن.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الجثة التي تبين أنها تعود لأرما آن روش (75 عاما)، الجارة السابقة لمشترية الثلاجة المستعملة.

وكانت هذه الأخيرة قد اشترت الثلاجة في بداية مايو من مارسيلا جين لي، ابنة أرما آن روش، غير أن الشارية لم تفتح الثلاجة إلا بعد ثلاثة أسابيع.

وتبحث الشرطة حاليا عن مارسيلا جين لي (56 عاما) لأنها لم تبلغ بوفاة والدتها التي كانت تعيش معها. ولا تزال أسباب الوفاة "مجهولة" ولا تحمل الجثة "أي آثار لعمل إجرامي"، بحسب الشرطة.

والتحقيق متواصل "لمعرفة كيف وصلت الجثة إلى الثلاجة".