الكويت تتعهد بإبعاد الأجانب المتسولين خلال رمضان

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء السبت، أن "الإبعاد الفوري" سيكون مصير كل شخص أجنبي في البلاد، يضبط في حالة تسول.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ"الداخلية"، العميد عادل الحشاش، في تصريح صحفي، إن وزارته أعدت خطة أمنية، ستطبقها خلال شهر رمضان (المتوقع الاثنين)، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والبلدية، لمراقبة وتتبع تحركات المتسولين في ساحات المساجد، والمناطق التجارية والصناعية، ومنازل المواطنين.

وأضاف أن "الإبعاد الفوري سيكون مصير كل وافد (أجنبي) يضبط في حالة تسول".

وأشار المسؤول إلى أن الحملة الأمنية لضبط المتسولين تتزامن مع حملة إعلامية لتوعية المواطنين والمقيمين الأجانب بهدف القضاء على ظاهرة التسول.

وتنتشر ظاهرة التسول عادة في شهر رمضان، بشكل ملحوظ في أنحاء الكويت، وتشن وزارة الداخلية في البلاد، حملات أمنية مكثفة ضد المتسولين للحد من الظاهرة.