صاعقة توقف مهرجانا للموسيقى بألمانيا وتصيب 71 شخصا

أوقف منظمون في ألمانيا مهرجانا لموسيقى الروك اليوم السبت، لمدة خمس ساعات ودعوا أكثر من 90 ألفا من الجمهور للاحتماء بسياراتهم وفي الخيام بعد إصابة 71 شخصا في صاعقة ناجمة عن البرق واقتراب عاصفة رعدية أخرى من موقع المهرجان.

ويقام مهرجان (روك آم رينغ) للعام 31 في مطار بلدة منديغ الصغيرة التي تبعد نحو 150 كيلومترا عن مدينة فرانكفورت.

وقال منظمو المهرجان في مؤتمر صحفي إن العروض ستستأنف بعد مرور العاصفة وإنهم حذروا الحضور الذين بلغ عددهم نحو 92500 شخص قبل وصولهم بأن يكونوا مستعدين لمواجهة طقس سيئ.

وقالت المتحدثة كاثرينا فينش "لا نفكر في إلغاء المهرجان".

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر الألماني إن 71 شخصا أصيبوا عندما ضربت صواعق البرق مكان الاحتفال أمس الجمعة بينهم 8 نقلوا إلى المستشفى. وأضاف أن أغلب المصابين الآن في حالة جيدة ما عدا رجل واحد اضطر المسعفون لإنعاشه في الموقع وبقي في المستشفى.

وقال ماريك ليبربيرغ الذي يدير الحفل على الموقع الإلكتروني للمهرجان "المهرجان سيستمر كما هو مخطط اليوم السبت. الإلغاء ليس مطروحا".

وأضاف أن إدارة المهرجان ستستمر بإصدار تحذيرات عن حالة الطقس عبر مواقعها على فيسبوك وتويتر فضلا عن الموقع الرسمي للمهرجان.

وحذر المنظمون جمهور المهرجان من توقع هبوب عواصف رعدية عاتية.

وكان أحد منظمي المهرجان قال في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن 42 شخصا على الأقل أصيبوا بينهم 8 بإصابات خطيرة.

لكن المتحدث باسم الشرطة ذكر أن عدد المصابين ارتفع مع إبلاغ المزيد من الحضور عن إصابتهم في ساعات الصباح الأولى.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن 33 شخصا ضربهم البرق خلال مهرجان العام الماضي.

وقالت فينش إن تذاكر المهرجان مباعة بالكامل منذ أشهر.