إصابات بين ركاب وطاقم طائرة ماليزية جراء اضطرابات جوية

قالت خطوط الطيران الماليزية، اليوم الأحد، إن بعض الركاب وأفراد طاقم رحلة جوية تابعة لها من لندن إلى كوالالمبور أصيبوا بجروح طفيفة بسبب تعرض الطائرة لمطبات عنيفة.

وأضافت الشركة في بيان أن الرحلة الجوية "ام اتش 1"، التي كانت تقل 378 من الركاب وأفراد الطاقم، تعرضت "لفترة وجيزة من المطبات العنيفة" فوق خليج البنغال.

وأشارت إلى أن مسؤولين طبيين عالجوا "عددا صغيرا" من الركاب وأفراد الطاقم المصابين في الطائرة وهي من طراز "ايرباص ايه 380" لدى وصولهم اليوم الأحد.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عربات طعام مقلوبة وطعاما مبعثرا في أرضية ممر بالطائرة.