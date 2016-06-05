ابنة كلاي: تعطلت أعضاؤه واستمر قلبه يدق لـ30 دقيقة

قالت هانا ابنة الملاكم الأسطوري، محمد علي كلاي، إن جميع أعضاء أبيها تعطلت عن العمل إلا قلبه بقي يدق لـ30 دقيقة.

وأضافت أن لحظات أبيها الأخيرة في مستشفى أريزونا قبل أن يفارق الحياة الجمعة الماضية شهدت تجمع العائلة حول أبيها، حيث قام أفرادها بعناقه وإمساك يده وترديد الأدعية الإسلامية.

وقالت ابنته هانا في تغريدة لها على حسابها في موقع توتير "قلوبنا متألمة ولكننا سعداء جدا لكون أبي حر الآن. حاولنا أن نبقى أقوياء ونهمس في أذنه: "تستطيع الذهاب الآن. سنكون أقوياء. نحبك. شكرا لك. يمكن أن تعود إلى الله الآن. كلنا كنا حوله. نحضنه ونقبله ونمسك بيده ونردد الأدعية الإسلامية. كل أعضائه توقفت عن العمل إلا قلبه لم يرد أن يتوقف عن النبض لـ30 دقيقة. لقد استمر في النبض. لا أحد أبدا رأي شيئا كهذا من قبل. شهادة حقيقة على قوة روحه وإرادته.. شكرا لكل حبك ودعمك".

وتوفي علي - الذي عانى من مرض باركنسون أو الشلل الرعاش لفترة طويلة - عن 74 عاما الساعة 9:10 مساء الجمعة بتوقيت أميركا الشمالية.

وأعلن بوب جونيل، المتحدث باسم أسرة علي، خلال مؤتمر صحافي في سكوتسدال بولاية أريزونا، وفي مكان ليس ببعيد عن المستشفى الذي كان يعالج فيه الملاكم الأميركي نتيجة مشكلات في جهاز التنفس، أن جنازة عامة ستقام للملاكم الأسطوري يوم الجمعة المقبل في لويسفيل بولاية كنتاكي.