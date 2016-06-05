بالفيديو.. تفاصيل واقعة التهام سمكة قرش قدم شاب مصري

التهمت سمكة قرش قدم شاب مصري، كان يسبح خلال رحلة بحرية في البحر الأحمر، في أول هجوم من نوعه منذ مقتل سائح ألماني عام 2015.

القرش هاجم الشاب عمر عبد القادر محمد ، البالغ من العمر 23 عاماً، فيما كان يسبح بعيداً عن الشاطئ ولاذ بالفرار، وعلى الفور قام أصدقاء الشاب المرافقون له على اللنش بسحبه بعيداً وإنقاذه من الموت بأعجوبة.

وقال حسن أمين، رئيس مكتب جمعية الإنقاذ البحري بالسويس لـ"العربية.نت" إن الحادث تسبب في بتر كامل للساق اليسرى للشاب عمر، الذي يرقد الآن في العناية المركزة بأحد مستشفيات السويس، مضيفا أنه يعاني من صدمة عصبية حادة بسبب الواقعة.

وأضاف أن السمكة هاجمت الشاب 3 مرات خلال 5 دقائق، وعلى الفور قام قائد المركب بإلقاء مخطاف داخل المياه لسحب الشاب وإنقاذه، فيما اصطدم القرش بالمركب مسببا الهلع لكل من على متنه.

وقال سيد نون أحد شباب السويس وشاهد على الواقعة إن تفاصيلها تتلخص في قيام مجموعة من الشباب باستئجار لنش سياحي من أجل القيام بنزهة بحرية للسباحة والصيد، حيث انطلقت من منطقة مارينا بوادي الدوم بالعين السخنة، مضيفاً أن 3 من الشباب قاموا بالقفز في المياه العميقة من أجل السباحة، وذلك قبل دقائق من قيام الضحية بالقفز في نفس المنطقة للسباحة.

ويضيف أن الشاب فوجئ بسمكة قرش تعض قدمه وتلتهم أجزاء منها قبل أن تتركه وتلوذ بالفرار، ليتمكن أصدقاؤه من إنقاذه وسحبه من المياه والصعود به للمركب وبعدها للمستشفى.

حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر يقول لـ" العربية.نت" إن معلومات وصلت الجمعية عبر بلاغ رسمي تقدم به مندوبها في السويس، يفيد أن مركباً سياحياً تسمي "كريم" ويقوده سائق يدعى غريب السفوري تعرض أحد ركابه ويدعى عمر عبد القادر محمد ، يبلغ من العمر 23 عاما لهجوم من سمكة قرش أمام فانوس أبو الدرج عند منطقة وادي الدوم، وفي عمق مياه يتراوح بين 23 إلى 30 متراً بداخل البحر مسافة 2 ميل بحري، وكانت الإصابة قطعاً في القدم اليسرى من فوق الركبة، ومن سمكة قرش يبلغ طولها 3 أمتار.

وأضاف أنه تم إبلاغ وحدات الإنقاذ المتواجدة بشط وادي الدوم، والتي سارعت إلى موقع الحادث بلنشات سريعة وشاهدت القرش وتعاملت معه بإطلاق الأسهم المصاحبة ببالونات حتى تمكنت من إصابته، لكنه فر هاربا بعد الإصابة إلى المياه العميقة في البحر والاختفاء رغم الإصابة.

وقال إن سمكة القرش هذه تسمى "ماكو" وظهرت من قبل عام2010 بالعين السخنة ولم تهاجم أحداً وقتها أو تصيبه، إلا قتلت سائحاً ألمانيا العام الماضي، مضيفا أنها شرسة وخطيرة.