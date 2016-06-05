ساحة الشهداء ببيروت.. تتحول لمركز تدريب "يوغا"

شارك عشرات اللبنانيين والأجانب المقيمين في بيروت بجلسة "يوغا" جماعية جرت في ساحة الشهداء في قلب العاصمة اللبنانية.

وكان منظمو هذا التجمع يهدفون إلى جمع أكثر من 1000 شخص، ولهذا اشتركوا مع عدد من استوديوهات الـ"يوغا" عبر بيروت وباقي المناطق اللبنانية، لكن لم ينجحوا باستقطاب أكثر من 108 أشخاص للقيام بهذه التمارين في الهواء الطلق تحت شمس بيروت.

وكان أغلب المشاركين بهذا النشاط من النساء، لكن لوحِظ أيضاً وجود عدد من الأطفال والأسر.

ويهدف الحدث إلى جعل من يقوم بهذه التمرينات أكثر تركيزا وأكثر انضباطا وأكثر مرونة، وأن يكون "التغيير الذي يريد أن يراه في العالم"، حسب كلمات المهاتما غاندي.