ضبط كوكايين عند "المارشال"

عثر على طرود من الكوكايين على شواطئ جزيرة مرجانية عند جزر مارشال في غرب المحيط الهادئ على ما ذكرت الشرطة الأحد.

وأوضحت الشرطة أنها صادرت18 كيلوغراماً من الكوكايين من أحد سكان المنطقة الذي عثر على المخدرات في طرود على جزيرة اينيوتاك المرجانية، وأوقف لأنه لم يسلمها إلى السلطات فوراً.

وهذه العملية هي الأخيرة في سلسلة من الطرود التي وجدت طريقها إلى شواطئ جزر مارشال الواقعة على طريق تهريب الكوكايين في شمال المحيط الهادئ من جنوب القارة الأميركية إلى الصين.

وجاء في تقرير أعده موقع "ايجيا باسيفيك ديفانس ريبوتر" ومقره في أستراليا وهو يعنى بالشؤون العسكرية والقانونية أن "عمليات وصول طرود الكوكايين إلى شواطئ جزر مارشال تعود إلى الثمانينيات".

وبين عامي 2002 و2009 عثر على طرود من الكوكايين والمراكب المحملة بهذه المخدرات جانحة على الشواطئ حول جزر مارشال ما لا يقل عن ست مرات.

وأوضح التقرير أن "هذا الأمر يشير إلى تجارة كبيرة ومنظمة للكوكايين على نطاق واسع".