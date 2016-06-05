صدمة أدت لانخفاض ضغط الدم "قضت" على محمد علي

قال متحدث باسم أسرة بطل العالم السابق للملاكمة للوزن الثقيل الأميركي محمد علي، السبت، إن سبب وفاته يرجع لصدمة أدت لانخفاض شديد في ضغط الدم.

وأضاف المتحدث أن الصدمة حدثت نتيجة لأسباب طبيعية لم يحددها.

وتوفي علي - الذي عانى من مرض باركنسون أو الشلل الرعاش لفترة طويلة - عن 74 عاما الساعة 9:10 مساء الجمعة بتوقيت أميركا الشمالية.

وأعلن بوب جونيل، المتحدث باسم أسرة علي، خلال مؤتمر صحافي في سكوتسدال بولاية أريزونا، وفي مكان ليس ببعيد عن المستشفى الذي كان يعالج فيه الملاكم الأميركي نتيجة مشكلات في جهاز التنفس، أن جنازة عامة ستقام للملاكم الأسطوري يوم الجمعة المقبل في لويسفيل بولاية كنتاكي.