أميركا تحظر الخمور على بحارتها باليابان

فرضت البحرية الأميركية حظراً على شرب البحارة المتمركزين في اليابان خموراً، الاثنين، بعد أن اعتقلت الشرطة بحاراً أميركياً في جزيرة أوكيناوا الواقعة بجنوب اليابان للاشتباه بقيادته سيارة وهو مخمور عقب حادث مروري أدى إلى إصابة شخصين.

وقال الأميرال ماثيو كارتر قائد القوات البحرية الأميركية في اليابان في بيان صحافي الاثنين "نحظى بعلاقة قوية مع الشعب الياباني منذ عشرات السنين. ومن الضروري أن يدرك كل البحارة كيف تؤثر تصرفاتنا على هذه العلاقة وعلى التحالف الأميركي الياباني ككل".

وللولايات المتحدة 18600 بحار في اليابان.

وجاءت أحدث واقعة في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي حدادا لمدة 30 يوما في قواعده في أوكيناوا بعد اعتقال مدني أميركي يعمل في القاعدة العسكرية الأميركية هناك للاشتباه بتخلصه من جثة فتاة يابانية عمرها 20 عاما.

ويهدد تجدد الغضب بين سكان أوكيناوا من الوجود العسكري الأميركي خطة لنقل قاعدة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأميركية لمكان في أوكيناوا به عدد أقل من الناس. وكان قد تم الاتفاق على هذه الخطة في عام 1995 بعد أن أثار اغتصاب عسكريين أميركيين تلميذة يابانية مظاهرات ضخمة مناهضة للقواعد.

ويريد حاكم أوكيناوا وسكان كثيرون مغادرة مشاة البحرية الأميركية الجزيرة.

وقال البيان الصحافي إن كل البحارة التابعين للبحرية الأميركية في اليابان سيتم إبقاؤهم داخل القاعدة ويُحظر عليهم شرب الخمور إلى أن "يفهم كل الأفراد تأثير السلوك المسؤول على التحالف الأميركي الياباني. البحارة الذين يعيشون خارج القاعدة سُيسمح لهم بالخروج من وإلى القاعدة والقيام (بالأنشطة الضرورية) فقط".

وذكر متحدث باسم البحرية الأميركية أن هذه القيود لا تسري على أفراد العائلات والمتعاقدين الأميركيين المدنيين ولكن سيتم تشجيعهم على الالتزام بالقواعد انطلاقا من "روح التضامن".