ملكة جمال "عسكرية وتقنية" للولايات المتحدة

للمرة الأولى منذ 14 عاماً، الثالثة بالتاريخ، تخطف فتاة من واشنطن العاصمة لقب ملكة جمال الولايات المتحدة ليل الأحد- الاثنين.

وديشونا باربر (26 عاماً) تعمل ضابطة في الجيش وخبيرة تقنية في وزارة التجارة الأميركية، حيث فازت على ملكة جمال جورجيا إيماني ديفيز، وملكة جمال هاواي تشلسي هاردين اللتين كانتا الوصيفتين.

والتحقت ملكة الجمال - التي تخرجت من جامعة فيرجينيا سنة 2011 - بالجيش وعمرها 17 عاماً، مثل أشقائها ووالدها الذي كان مع القوات الأميركية في العراق.

وتعتبر باربر الخدمة العسكرية تقليداً عائلياً "يجري في عروقهم لخدمة الوطن". وخلال التتويج، أعلنوا أنها المتسابق الأكثر انضباطاً هذا العام.