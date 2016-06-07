بالفيديو.. أسد ينقض على طفل.. فماذا حصل؟

لا شك أن اللافتات التي تضعها معظم حدائق الحيوانات محذرة من الاقتراب من الحيوانات المفترسة وإن كانت في الأقفاص، في محلها.

فقد نشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، صوره أحد زوار حديقة حيوانات شرقي طوكيو، يظهر أسداً يهاجم طفلاً يتراوح عمره بين السنتين والثلاث سنوات.

ويظهر الأسد في بداية الفيديو جاثياً على الأرض "بوداعة"، في حين يحاول طفل صغير بمعطف أصفر الاقتراب من "ملك الغابة".

إلى الآن لا شيء يدعو للاستغراب فهذا ما يفعله كل زائر لحدائق الحيوانات، إلا أن المشهد يتحول مع استدارة الطفل لأخذ صورة على ما يبدو، فيهم الأسد للانقضاض على "الفريسة الصغيرة"، لكن الحيوان الذي يفوق وزنه 180 كلغ يرتطم، لحسن حظ الطفل وأهله، بالزجاج العازل الذي يفصل بين الزوار وحيوانات الحديقة، فيعود الأسد خائباً، دون طعام!

وكان هذا الزجاج بحسب صحيفة "الاندبندت" وضع في أبريل الماضي لإفساح المجال للزوار بمشاهدة الأسد عن قرب.