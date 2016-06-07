في سويسرا.. فيراري من الخارج وتويوتا من الداخل

أعلنت الشرطة السويسرية أنها ضبطت سيارة فيراري مزيفة صنعت انطلاقا من سيارة تويوتا قديمة كانت متجهة إلى مقدونيا لتشكل على الأرجح نموذجا لعمليات تزييف أخرى.

ففي 27 مايو وخلال تدقيق روتيني عند الحدود مع سويسرا، اكتشف عناصر الشرطة والجمارك نموذجا غريبا لسيارة فيراري "360 مودينا" على شاحنة نقل سيارات.

وكانت السيارة آتية من سويسرا على أن تعبر إيطاليا وصولا الى مقدونيا.

وقال الضابط فابريتزيو داليمو من الشرطة المالية لوكالة فرانس برس "نظن ان السيارة موجهة لتكون نموذجا لنسخ أخرى".

وقد تم تفحص السيارة بدقة بمساعدة القسم الفني في شركة فيراري فتبين ان السيارة من ماركة تويوتا "ام ار 2" وهي سيارة رياضية تعود للتسعينات.

وكان الشكل الخارجي للسيارة يشبه السيارة الايطالية الشهيرة الا انه تم الابقاء على محرك سيارة تويوتا "ام ار 2" وهو اقل قوة بكثير من محرك "في 8" في سيارة فيراري "360 مودينا".