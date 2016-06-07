هذه آخر صور محمد علي كلاي قبل وفاته

نشرت صحيفة الصن البريطانية صورا لمحمد علي كلاي التقطها مصور بريطاني، يدعى زينون تكزيريا قبل وفاته.

المصور قام بالسفر قبل شهرين لمنزل محمد علي في فينيكس- أريزونا لتصوير أسطورة الملاكمة. وعلى الرغم من أن زينون كان متردداً وخائفاً من ألا يكون الملاكم في حالة صحية تخوله القيام بجلسات التصوير، إلا أن كلاي كان في ذلك اليوم بصحة مقبولة، ما شكل سبقاً صحفياً، وفرصة العمر التي لم تكن في الحسبان بالنسبة لهذا المصور.

وروى ملتقط الصور الأخيرة للبطل، أنه على الرغم من كبر السن ومرضه وضعفه، إلا أن شرارة الأسطورة بقيت حاضرة. وقال: "علمت أنني في حضرة رجل عظيم".

كلاي الذي كان جالساً على كرسي مدولب بدا بالفعل ضعيفاً، بحسب ما قال زينون. وأضاف: "امتدت جلسة التصوير لـ 45 دقيقة، بعدها شكرته وقبلت جبينه وقلت له سأصلي لأجلك".

وهذه الصور هي آخر ما تم التقاطه للملاكم الراحل قبل وفاته.