أضرمت النار في ابنتها لأنها تزوجت من دون موافقتها

أضرمت أم باكستانية النار في ابنتها البالغة من العمر 16 عاما الأربعاء، لأنها تزوجت رجلا اختارته بنفسها من دون موافقة العائلة، بحسب ما أعلنت الشرطة في هذا البلد الذي تنتشر فيه كثيرا "جرائم الشرف".

وقال حيدر أشرف المسؤول الرفيع في الشرطة "قتلت السيدة بيروين بيبي ابنتها زينات بيبي، إذ أحرقتها حية قرابة الساعة التاسعة صباحا".

وكانت الفتاة تزوجت الأسبوع الماضي من رجل يدعى حسن لم يكن حائزا على رضى والدتها.

وهذه الجريمة هي الثالثة من نوعها في بضعة أشهر.

فالأسبوع الماضي، عذبت شابة باكستانية في الـ 19 من العمر وأحرقت على يد حشد في قرية قرب إسلام آباد، لأنها رفضت الزواج من ابن رب عملها.

وفي إبريل الماضي، قتلت شابة وأحرقت جثتها على يد سكان قريتها، للاشتباه بأنها ساعدت شابة أخرى على الهرب مع شاب تحبه.

وقال حسن، زوج زينات بيبي، لمحطة تلفزيون محلية "بعد الزواج عشنا معا أربعة أيام، ثم اتصلت بنا عائلتها، ووعدوا بتنظيم حفل زفاف لنا".

وأضاف "لم تكن زينات ترغب في العودة إلى أهلها، كانت تقول لي إنهم سيقتلونها، لكنها وافقت في آخر المطاف بعدما أكد لها أحد أعمامها أنها ستكون بخير".

وقال حيدر أشرف إن أفراد عائلة القتيلة أقروا بفعلتهم، وقد عثرت الشرطة على آثار وقود في مكان الجريمة استخدم لإحراق الفتاة.

وتقتل في باكستان سنويا مئات النساء تحت مسمى "جريمة الشرف"، أو الدفاع عن شرف العائلة.

وكان رئيس الوزراء نواز شريف تعهد بوضع حد لهذه الظاهرة لكن لم يتخذ أي إجراء فعلي.