الرئيس البرتغالي يرفض الأم البديلة

استخدم الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا حق النقض، الثلاثاء، اعتراضا على قانون يسمح بـ"الأمومة البديلة في بعض حالات العقم" وافق عليه البرلمان في منتصف مايو، بحسب بيان صدر ليل الثلاثاء- الأربعاء.

واعتبر الرئيس دي سوزا، وهو من يمين الوسط، أن مشروع القانون هذا "لا يتماشى مع الشروط التي حددها المجلس الوطني للأخلاقيات وعلوم الحياة" الذي طالب برقابة أكثر تشددا على إجراءات الأمومة البديلة.

والمقصود بالأمومة البديلة هو أن تحمل امرأة في رحمها وتلد طفل غيرها وتسمى هذه المرأة "الأم البديلة".

وكان البرلمان البرتغالي قد اعتمد في 13 مايو نصا يسمح باللجوء إلى هذه التقنية المحصورة ببعض حالات العقم عند النساء، مثلا عند غياب الرحم أو قصوره، وذلك من دون مقابل مالي للأم البديلة.

وقد تم اعتماد مشروع القانون بفارق بسيط من الأصوات.

ونددت الكنيسة الكاثوليكية البرتغالية بهذا القرار غداة اعتماده.

وبموجب الدستور، يجوز للبرلمان تجاوز حق النقض الذي مارسه الرئيس، شرط أن يحصل القانون على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب.