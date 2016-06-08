صاحب فضائية "النهار": اتركوا مسلسلاتنا وتفرغوا للعبادة

رغم أن فضائيته تعرض عددا كبيرا من المسلسلات والأعمال الدرامية الحصرية خلال شهر رمضان إلا أنه فاجأ الجميع وكتب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينصح فيها المصريين بالتفرغ للعبادة وعدم مشاهدة المسلسلات.

علاء الكحكي مالك فضائية النهار المصرية دعا المصريين إلى عدم تضييع وقت شهر رمضان الكريم في مشاهدة المسلسلات، مضيفاً "لا تستغربوا أن الذي سيطلب منكم هذا الطلب وينصحكم هذه النصيحة هو صاحب قناة ووكيل إعلاني وبياع إعلانات"، مضيفا بالقول "أستحلفكم بالله لا تضيعوا رمضان من أيديكم. المسلسلات 24 ساعة والبرامج تستطيع مشاهدتها في أي وقت بعيدًا عن مواعيد الصلاة وقراءة القرآن الكريم".

وأضاف: "اقتربوا من ربكم لعلها ساعة العتق من النار، والله إن الدنيا لا تساوي شيئا، أعرف أنه قد يبدو عليكم غريبا ما أقوله، ولكنني لم أكن أقصد يوماً أن أكون مالكا لقناة، ولكن هذا قدر الله لي، وأدعوه وأحلم باليوم الذي أخرج فيه من هذه المهنة".

في سياق متصل، حذر الفنان يوسف الشريف من إضاعة الصلوات وإهمال العبادات خلال الشهر الكريم، من أجل مشاهدة مسلسله "القيصر" أو أي أعمال فنية أخرى.

وكتب الشريف عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إياك أن تضيع ركعة كنت تنوي أن تركعها لله من أجل مسلسل القيصر أو أي مسلسل آخر، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له".