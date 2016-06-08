مسجدان في اسكتلندا يدعوان ترامب إلى زيارتهما

دعا مسؤولون في مسجدين اسكتلنديين، الأربعاء، مرشح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة دونالد ترامب إلى زيارة المسجدين خلال الرحلة التي يقوم بها إلى اسكتلندا في وقت لاحق من هذا الشهر لتدشين ملعب للغولف يحمل اسمه.

وجاء في بيان لمسجدي انانديل وروكسبره ستريت في مدينة ادنبره نشرته صحيفة هيرالد اسكتلند: "قبل أن يلقي أحد خطاباته النارية، يجب أن يعرف ترامب أكثر عن المسلمين الذين يسيء إليهم في كل مرة يفتح فمه".

واضاف البيان: "نرحب بترامب ليشاهد العمل الذي نقوم به في المجتمع في ادنبره عندما يأتي إلى اسكتلندا في وقت لاحق هذا الشهر".

وقال محمد سليم ارشاد من مسجد انانديل: "نريد ان نبلغ ترامب ان افكاره حول المسلمين ليست حقيقية".

وتابع: "يجب ان يأتي الى المسجد ويتفقده. هل يعلمون الارهاب؟ يجب ان يأتي ويدرس الإسلام".

وكان ترامب صرح بأنه سيزور بريطانيا في 22 يونيو لتدشين منتجع "ترامب تورنبري" للغولف في اسكتلندا في 24 يونيو ما دفع قادة سياسيين ونشطاء للدعوة الى تنظيم احتجاجات.

وبعد ذلك سيزور الملياردير ملعبا ثانيا للغولف يملكه في اسكتلندا وثالثا في ايرلندا، بحسب ما صرح في سلسلة تغريدات في وقت سابق هذا الشهر.

وكان ترامب اثار الغضب بدعوته الى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة بعد ان اقدم مسلم مولود في الولايات المتحدة وزوجته الباكستانية على قتل عدد من الاميركيين في ديسمبر.