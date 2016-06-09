قوات التدخل السريع لمكافحة الغش بالثانوية

تضيق سلطات الأمن العام في الصين الخناق على الغشاشين في امتحانات إتمام المرحلة الثانوية بإجراءات من بينها الاستعانة بقوات التدخل السريع التابعة للشرطة، واعتقال غير الملتزم بنظام الامتحانات.

وقد يواجه الغشاش عقوبة السجن في حال ضبطه متلبساً.

وتحدد امتحانات إتمام المرحلة الثانوية في الصين الكلية الجامعية التي سيدرس فيها الطالب، أي أنها تحدد بصورة كبيرة مسار مستقبله.

ويخوض الامتحانات هذا العام 9.4 مليون طالب.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ربما يواجه الغشاش للمرة الأولى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن قوات التدخل السريع في بكين صارت مسؤولة لأول مرة عن نقل أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات. كما يقف على كل لجنة امتحان ثمانية ضباط شرطة على الأقل لتأمينها.

وذكر تقرير إعلامي محلي هذا الأسبوع أن الشرطة في إقليم هينان اعتقلت تسعة طلبة على صلة ببيع نماذج غير حقيقية لأسئلة الامتحانات. وأضاف التقرير أنه تم اعتقال عشرات آخرين في أنحاء البلاد.