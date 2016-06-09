هل ينشئون أول مبنى "بلا بداية ولا نهاية"؟

قدم مهندس هولندي طابعة بالأبعاد الثلاثة وصفت على أنها الأولى من نوعها، من شأنها السماح بإنشاء مبنى خلال "بضع سنوات" على شكل حلقة غير متناهية بلا بداية أو نهاية.

وقال المهندس المسؤول عن المشروع، يانياب رويسينارس، لوكالة فرانس برس "إنها أشبه بطابعة عادية، لكن عوضاً عن وضع حبر على ورقة، نضع سائلاً على ورقة رمل تصبح صلبة في الموقع الذي يوضع السائل فيه".

وتم الإعلان سنة 2013 عن هذا المشروع، وهو عبارة عن مسكن بمساحة 1100 متر مربع.

وأوضح رويسينارس في أمستردام أن "الأمر أشبه بكوكب الأرض الذي ليس له لا بداية ولا نهاية"، مشيراً إلى أن المنشأة "ليست دائرية، بل على شكل (شريط موبيوس) وهو شكل هندسي معروف له جانب واحد".

وتم تصنيع الطابعة مع المهندس الإيطالي أنريكو ديني، وهي تجمع للمرة الأولى وفق رويسينارس تقنيات الطباعة الحرة مع ذراع آلية مستخدمة من خلال الروبوتات في قطاع صناعة السيارات.