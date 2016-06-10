الشيشان.. جادة تحمل اسم محمد علي

دشن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، جادة في غروزني، تحمل اسم أسطورة الملاكمة محمد علي الذي يشيع الجمعة في مدينة لويفيل الأميركية.

وقال قديروف عبر خدمة "إنستغرام"، قررنا تخليد اسم الملاكم العظيم من خلال تغيير اسم إحدى جادات غروزني لتحمل اسم محمد علي".

وأضاف "سنبني قاعة ملاكمة رائعة تحمل اسم محمد علي في هذه الجادة".

ووصف الرئيس الشيشاني الشغوف بالرياضات القتالية والذي يدير بقبضة من حديد هذه الجمهورية الروسية التي تسكنها غالبية مسلمة، محمد علي بأنه "مثال عن المسلم الحق والرياضي العظيم".

وتوفي محمد علي الأسبوع الماضي عن 74 عاماً بعد صراع طويل مع مرض باركنسون. وهو فاز بلقب بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ثلاث مرات خلال مسيرة استثنائية كملاكم ومدافع عن الحقوق المدنية للسود.

وكان الملاكم اعتنق الإسلام العام 1964 وحول اسمه من كاسيوس كلاي إلى محمد علي.