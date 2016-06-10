بالفيديو.. حوار سیاسي أفغاني یتحول إلى عراك بالأيدي

نقل هذه المرة المتنازعون الأفغان صراعهم إلى شاشات التلفزيون بعد أن حول خصمان سياسيان حواراً إلى عراك شديد، ما اضطر مسؤولي برنامج تلفزيون "قناة 1" للتدخل لإنهاء المعركة.

وبث النشطاء الأفغان على صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع من البرنامج الذي سيبث كاملاً خلال الأيام القادمة، بحسب التلفزيون الأفغاني.

واشتد الحوار بعد أن تطرق إلى الحزب الإسلامي وزعيمه قلب الدين حكمتيار، الذي يحارب منذ 14 عاماً حكومات كابول والحلف الأطلسي.

وكان ثلاثة من بين ضيوف البرنامج الأربعة شككوا وعارضوا دخول الحزب الإسلامي الأفغاني بقيادة حكمتيار في مؤسسات الدولة، ومشاركته في العملية السياسية، بينما دافع الضيف الرابع بشراسة عن حكمتيار وحزبه.

يذكر أن حكمتيار أسس الحزب الإسلامي سنة 1975 خلال منفاه بباکستان لمناهضة نظام الرئيس داود خان بأفغانستان.