قائمة الـ10 إماراتيات الأكثر سفراً لعام 2016

اختارت اللجنة العليا لـ"مهرجان الرحالة العالمي" 10 من كبار الشخصيات النسائية في دولة الإمارات لعام 2016، ممن قمن بزيارة 50 إلى 100 دولة أو أكثر حول العالم، وأتت على رأسهن وزيرتا الدولة الشيخة لبنى القاسمي وريم الهاشمي، حيث زارت كل واحدة منهما أكثر من 100 دولة في إطار جهودهما لتحقيق مصالح الإمارات وحضورها الفاعل في المنظمات والفعاليات الدولية المهمة.

وتضمنت "قائمة السفر العالمية" أيضاً إماراتيات زرن 50 دولة أو أكثر هذا العام، وهن: رجاء القرق وهالة كاظم ومريم مطر ومنى حارب وعائشة سيف الشامسي وكلثم الغفلي وريم الزرعوني، بالإضافة لقماشة جابر الهاملي، حرم راشد بن عويضة والتي تعتبر من أبرز وأول الشخصيات النسائية الإماراتية التي زارت كافة الدول الخليجية ومعظم الدول العربية وبعض الدول الأوروبية بالسيارات، وقطعت خلالها أكثر من 100 ألف كلم بهدف الأعمال الخيرية والاستكشاف. ويشار إلى أنه قد تم تكريمها في "مهرجان الرحالة العالمي" الرابع عام 2015.

وفي سياق متصل، أكدت هدى اليافعي، المنسق العام لـ"مهرجان الرحالة العالمي" أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يشجع على مثل هذه الأعمال التي ترقى بالمرأة الإماراتية إلى أعلى المستويات في المجتمع الدولي.

وأضافت: "لهذا تأتي هذه المبادرة لتحفيز النساء من كافة أنحاء الإمارات للقيام بمثل هذه الرحلات والتي تباينت فيها الأسفار، وتنوعت من حيث الهدف والمقصد، فمنها الخيرية والدبلوماسية والاستكشافية والعلمية والتجارية وغيرها من الرحلات".

وأشارت إلى أن هذه القائمة سيتم اعتمادها سنوياً من قبل لجنة "مهرجان الرحالة العالمي" على مرحلتين: الأولى للرجال والثانية للنساء.