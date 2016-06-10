ما الظاهر بفيديو عن منطقة بالمريخ إن لم تكن جمجمة؟

الصيادون لأشكال غريبة على أديم المريخ، ومنهم القيّمون على موقع Panoramal Crucible الناشط عبر قناة "يوتيوبية" بالترويج لما يعثر عليه في صور عن الكوكب الأحمر تبثها "ناسا" الفضائية الأميركية من حين لآخر، وجدوا هذا الأسبوع واحدة غريبة حقيقة، والتقطتها عدسات عربة Curiosity المتجولة منذ بداية أغسطس 2012 على سطح المريخ، ففيها ظهر ما يشبه جمجمة.

الموقع المبهر مشاهديه دائماً، فسر ما عثر عليه في الصورة، بأنه جمجمة كبيرة متحجرة لكائن "وقد تكون لكائن مريخي" فيما علق متابعون له في مواقع التواصل بأن ما يظهر "هو خوذة لرأس، أو رأس تمثال من حضارة قديمة" وفق ما طالعت "العربية.نت" بصحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية الجمعة عن الصخرة الجمجمية بشكلها، ومنها ما تضمن اتهاماً للموقع بأنه لجأ إلى "الفوتوشوب" ليتلاعب بلون الصخرة وظلالها، بحيث بدا فيها ما يشبه العينين، خصوصاً أن لونها تغير إلى الأبيض حين تكبير الصورة.

لكن آخرين دافعوا عن Crucible بأنه "صياد" شهير لغرائب الصخور، وليس من مصلحته المخاطرة بسمعته، وأنه استخدم الكمبيوتر، فقط لإيضاح ما في الصخرة من تفاصيل موجودة فيها أصلاً، لا للإضافة إليها، ولولا معالجته لها إلكترونياً لما ظهر في الصخرة ما يشبه العينين وطرف الأنف، وأيضاً أذن ضخمة نراها بوضوح. أما تلاعبه بالألوان، فاحتاجه ليظهر به جوفي العينين وبروز طرف الأنف، كما في أي جمجمة.

وأحد المعلقين على الصورة وموحياتها هو صاحب مدونة UFO الشهيرة، والمروّج عبرها بأن الفضاء مكتظ بكائنات تزور الكواكب وتعبر من زمن إلى آخر، وهو سكوت ويرنغ، فكتب بحسب ما قرأت "العربية.نت" في موقع Inquisitr أن ما نراه في الصورة ليس صخرة، بل "جمجمة قديمة لواحد من كائنات متنوعة ازدهرت حضاراتها في المريخ قبل أن تفنيها محرقة نووية قبل ملايين السنين" وفق شرحه غير المؤيد بسند ولا بدليل.

وصاحب نظرية انقراض حضارة كانت على المريخ، ليس أياً كان، بل هو الدكتور John Brandenburg العالم الأميركي بالفيزياء النظرية والخبير بتكنولوجيا الدفع النفاث، لكنه هو الآخر لا يملك أي دليل علمي يدعم نظريته، سوى قرائن منطقية بعض الشيء، على حد ما يصفه ميالون لنظريته.