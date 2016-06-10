مقرئ مغربي يقلد تلاوة الشيخ السديس للقرآن

القارئ المغربي ياسين كصوان كان ضيف حلقة الخميس من برنامج "ورتل القرآن" على شاشة قناة "العربية". فهو واحد من الأصوات القرآنية التي فرضت بصمتها لدى الجمهور المغربي، نظراً لعذوبة صوته، وموهبته الفريدة في تقليد عمالقة القرّاء.

كصوان، وهو إمام وخطيب بمساجد الرباط، يقول إنه طالما تأثر بإمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشيراً إلى إعجابه بقراءته للقرآن، لدرجة أنه كان يستمع لقراءاته عن طريق مسجل صغير ليل نهار، حتى إنه كان ينام وهو يستمع إلى ترتيله القرآن، لتطمئن نفسه وينشرح صدره.

ويضيف كصوان أنه تأثر كثيراً بالشيخ السديس لدرجة أنه وجد نفسه يقلده في طريقة ترتيله للقرآن الكريم.