الجيش الألماني يفقد ذخائر على متن رحلة للخطوط الفرنسية

أعلن الجيش الألماني، اليوم السبت، أن صندوقا يحوي 880 ذخيرة لمسدسات فُقِدت نهاية أيار/مايو الماضي خلال رحلة لجنود ألمان متوجهين إلى ألمانيا في طائرة تابعة للخطوط الفرنسية.

وقال متحدث باسم قيادة الخدمات اللوجستية في الجيش الألماني: "لا نزال نبحث عنها"، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة "فيلت ام تسونتاغ".

وفي28 أيار/مايو، غادر جنود برلين إلى باماكو على متن رحلة تجارية للناقلة الفرنسية وتوقفوا في باريس. وتم تسجيل أسلحتهم وذخائرهم ووضعها في صندوق. ولكن لدى الوصول إلى مالي لم يُعثر على الصندوق البلاستيكي الذي يحوي الذخائر. وتم التقدم بشكوى لدى شرطة برلين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس" إن "المسؤولية تقع على الشركة الجوية" الفرنسية. ورفضت هذه الأخيرة التعليق بعد الظهر.

وتشارك ألمانيا في قوة الأمم المتحدة في مالي وتنشر أيضا نحو 200 جندي يشاركون في البعثة الأوروبية لتدريب الجنود الماليين.